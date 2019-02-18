Son Dakika Haberleri: Sporcuların Gösterisine İlgi

Sporcuların Gösterisine İlgi

2 saat önce

Kütahya Belediyesi tarafından kurulan Kütahya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren sporcular Sera AVM'de gösteri düzenledi.

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Kütahya Belediyesi tarafından kurulan Kütahya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren sporcular Sera AVM'de gösteri düzenledi.

Kütahya Belediyesi'nin her zaman spora ve sporcuya destek olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcı Fatih Gölgeli, "Kütahya Belediyesi olarak spor ve sporcularımızın yanında olmak adına geçtiğimiz yıllarda Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk ve Kütahya Belediyespor kulübümüz ile birlikte Atletizm, Boks, Halter, Bisiklet, Jimnastik, Futbol, Basketbol branşlarında 750'nin üzerinde sporcumuz lisanlı bir şekilde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımıza düzenli spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla Atakent, TOKİ ve Bengisu olmak üzere 3 adet Fitness salonunu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Amacımız gerek çocuklarımızın gerekse tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri yeni spor alanları oluşturarak hemşehrilerimizi, çocuklarımız ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek. Bugün burada Kütahya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Kütahya Belediyespora bağlı Basketbol, Halter, Atletizm ve Jimnastik branşlarında antrenörlerimizle birlikte yetiştirdiğimiz sporcularımız gösterilerini sergiliyorlar ve vatandaşlarımızla bütünleşmelerini sağlıyoruz. Etkinliğimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza, göstermiş oldukları başarılardan dolayı sporcularımıza, antrenörlerimize ve her zaman sporun, sporcunun yanında olan Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Atletizm, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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