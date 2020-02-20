Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi - Son Dakika

Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi

7 saat önce

Erzurum'da devam eden Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kar voleybolu, renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum'da devam eden Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kar voleybolu, renkli görüntülere sahne oldu.

Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken'de sürdürülen organizasyonda, kar voleybolu turnuvası düzenlendi.

Üniversite öğrencilerden oluşan ve 8 erkek ile 5 kadın takımının katıldığı turnuvada, takımlar birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Kar üstünde oynanması nedeniyle sporcuların zorlandığı müsabakada, sahada ilginç ve kar üstünde oynanmasıyla renkli görüntüler yaşandı.

Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları Genel Koordinatörü Levent Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin güzel şekilde sürdüğünü söyledi.

Festivalin yeniliklerinden birinin de karda voleybol olduğunu ifade eden Mergen, "Festival her yıl olduğu gibi bu sene de keyifli sürüyor. Üniversitelerimiz ve sporcularımız bu festivale artık hazırlanarak geliyor ve işin ciddiyetini bilerek geliyor." dedi.

Mergen, öğrencilerin organizasyondaki konser gibi eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendiğini anlattı.

Geçmişteki üniversite festivallerinin gençlerin açısından pek iyi olmadığını dile getiren Mergen, şunları kaydetti:

"Ama bu festivalde gençlerimiz maç oynuyor ve eğlenceli etkinliklere katılıyor. Dopdolu bir festival olduğu için artık sporcu ve üniversiteler daha ciddi bakıyor ve daha fazla katılım oluyor. Bunun yanında kar voleybolu dünyada ve Avrupa'da son 15 senede yapılıyor ama Türkiye'ye 4-5 yıl önce ilk Kayseri Erciyes'e geldi. Kar voleybolun önü çok açık ve kış olimpiyatlarına da katılacaktır. "

Organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi

voleybol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak
Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]