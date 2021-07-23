Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaş, ağaçlara çekilen şeritleri plastik çöp zannedip topladı. Sonrasında, "Salcao Bisiklet'in doğaya bıraktığı çöpleri topladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.
Ardından Salcano hesabından, "Duyarlılığınız için teşekkür ederiz fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" bilgilendirmesi yapıldı.
Ardından sporculardan bir paylaşım geldi. "Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız" paylaşımıyla o vatandaş etiketlendi. Ardından gelen cevap ise bir hayli ilginçti. "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen, sadece fotoğraf çeken, sessizce yürüyen" yanıtı sosyal medyada epey konuşuldu.
İşte o olay:
Son Dakika › Spor › Sporcuların kaybolmaması için takılan şeritleri söküp 'Salcano'nun doğaya bıraktığı çöpleri topladık' demişlerdi, gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı! - Son Dakika Spor