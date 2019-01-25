Sporcuların Zor Durumda Kaldığı 15 An

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış en utanç verici ve komik 15 andan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış en utanç verici ve komik 15 andan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

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