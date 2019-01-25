Son Dakika Haberleri: Sporcuların Zor Durumda Kaldığı 15 An

Sporcuların Zor Durumda Kaldığı 15 An

7 dakika önce

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış en utanç verici ve komik 15 andan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış en utanç verici ve komik 15 andan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:12 Kaynak: Youtube

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