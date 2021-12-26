Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı

26.12.2021 13:16
Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı

Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'nda silkme de 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.

Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'nda silkme de 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası Isparta'da gerçekleştirildi.

Şampiyona da Yıldızlar kategorisinde olmasına karşın Gençler kategorisinde mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Ahi Evran M. T. A. L öğrencisi Yaşar Karaca, koparmada 123 kg, silkmede 163 kg ve toplamda 286 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Karaca, silkmede kaldırdığı 163 kg ile ise Yıldızlar kategorisinde Avrupa rekoru kırdı.

Elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa rekoru ile Yıldızlar Türkiye Halter Milli Takımı'na seçilen Yaşar Karaca, 2022 yılında Meksika'da düzenlenecek olan Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, katıldığı şampiyonada kendisinden üst yaştaki sporcular arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa rekoru kıran Yaşar Karaca'yı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: Habermetre

Yaşar Karaca, Nevşehir, gençlik, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 14:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement