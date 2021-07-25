Manisa Büyükşehir sporcusu Sevim Yıldır Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir sporcusu Sevim Yıldır Türkiye ikincisi oldu

25.07.2021 18:23
Manisa Büyükşehir sporcusu Sevim Yıldır Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun'da düzenlenen '2021 Gençlik Kupası TSP 3 Yarışması' sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun'da düzenlenen '2021 Gençlik Kupası TSP 3 Yarışması' sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışmada yer alan Sevim Yıldır, çeyrek final ve yarı final elemelerini geçerek final atışında Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Kupası TSP 3 Yarışması, Samsun'da tamamlandı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada klasik yay erkeklerde 105, klasik yay kadınlarda 74, makaralı yay kadınlarda 45, makaralı yay erkeklerde de 80 olmak üzere toplam 304 sporcu madalya mücadelesi verdi. Müsabakalara Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sevim Yıldır da katıldı. Makaralı Yay Kadın yarışmasında çeyrek final ve yarı final elemelerini geçerek final atışları yapmaya hak kazanan Sevim Yıldır, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Tüm branşlarda her zaman başarıyı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Samsun'dan Türkiye 2.'liği ile dönen Sevim Yıldır ve antrenörü Duygu Yardımcıoğlu'nu tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Okçuluk, Türkiye, Manisa, Samsun, Son Dakika

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