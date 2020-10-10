Sporcuyken hedeflediği olimpiyata sporcularıyla gitmek istiyor - Son Dakika

RUSYA'da 2008'de başladığı sürat pateninde (short-track) ülkesinde çok sayıda madalya kazanan, 2016'dan sonra ise antrenör olan İvan Denisov, Erzurum Pal-Kar Spor Kulübü ile anlaştı. 20 kız, 40 erkek çocuğu çalıştıran Denisov'un hedefi sporcuyken gidemediği olimpiyata hoca olarak giderek başarılar elde etmek.

Erzurum'un 2011'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Üniversiteler Kış Oyunları sonrası kurulan Pal-Kar Spor Kulübü, sürat pateninde şampiyonlar yetiştirmek için Rus antrenör İvan Denisov ile anlaştı. Erzurum'a gelen İvan Denisov, 20 kız, 40 erkek sporcusu bulunan kulüpte çalışmalarına başladı. Merkez Palandöken ilçesindeki buz pateni salonunda yapılan antrenmanlarda sporcularıyla yakından ilgilenen Denisov, onları buzun en hızlıları olarak yetiştirmek için çaba gösteriyor.

'OLİMPİYAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ ' Rusya 'da küçük bir şehirde doğduğunu, 2008 yılında başladığı aktif spor yaşantısını 2016'da sonlandırarak antrenör olduğunu söyleyen Denisov, Erzurum'da hedefinin olimpiyatlar için sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Hayatında tek hedefi olduğunu belirten Denisov, aktif sporculuk yaptığı zaman gerçekleştiremediği olimpiyat hedefine yetiştireceği sporcularla ulaşmak istediğini ifade etti. Her gün antrenman yaptıklarını vurgulayan Denisov, "Şimdi önümüzde 2022'de yapılacak olimpiyatlar var. Biz kulüp olarak öncelikle hedefimiz Çin'de yapılacak olimpiyatlara sporcu gönderebilmek. Ardından 2026'da yapılacak olimpiyatlarda kulüp olarak başarılı sporcular göndermek. Adım adım gideceğiz, en yakın zamanda sporcularımı orada göreceğiz. Sporcularımla birlikte olimpiyat hedefine ulaşacağız" dedi. 'UMUTLUYUZ' Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na bağlı kulüp olarak 2012 yılında Pal-Kar kulübünü kurduklarını belirten Başkan Arif Karadağ , sporcularının birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar aldıklarını söyledi. Geçen sezon Kazak hocayla anlaştıklarını, bu yıl ise Rus İvan Denisov'u göreve getirdiklerini anlatan Karadağ, "Hedefimiz olan olimpiyatlara ilerliyoruz. Umutluyuz, olimpiyatlara sporcu göndereceğiz" diye konuştu.

Pal-Kar Spor Kulübü As Başkanı Kadir Pardeli ise hedeflerinin Türkiye ve Erzurum'u yetiştirecekleri sporcularla Avrupa ve dünyada yapılacak yarışlarda temsil etmek olduğunu söyledi. 8 yıl önce kurulan kulübün sporcularının Balkanlar ve Avrupa'da önemli başarılara imza attığını ifade eden Pardeli, başarı merdivenlerini adım adım tırmanacaklarını kaydetti.