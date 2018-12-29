Sporda 15 Yüz Kızartıcı An

Kameralar her ne kadar zafer ve mağlubiyetlerin kaydedilmesi açısından spor müsabakalarında oldukça iyi bir durum olsa da bazen sporcuların yaşadığı talihsiz kazaları kaydetmesi açısından oldukça kötü bir durumdur.

Kameralar her ne kadar zafer ve mağlubiyetlerin kaydedilmesi açısından spor müsabakalarında oldukça iyi bir durum olsa da bazen sporcuların yaşadığı talihsiz kazaları kaydetmesi açısından oldukça kötü bir durumdur. Şimdiki görüntülerimiz de ise sporcuların kayıtlara geçmesini istemediği utanç verici görüntülerle beraberiz.

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