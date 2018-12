Sporda 2018 Yılı Böyle Geçti

İSTANBUL - Spor dünyası 2018 yılını geride bırakırken, gündemi sarsan birçok olay yaşandı. Türk sporunda da önemli başarılar elde edildi.

Türk futbolunda en dikkat çeken olayların başında ise üç büyük kulübün başkanlarının değişmesi oldu. Fenerbahçe'de 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, koltuğunu Ali Koç'a devretmek zorunda kalırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yerini Mustafa Cengiz'e bıraktı. Trabzonspor'da ise Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağaoğlu başkanlığa getirildi. 2018 yılında Fatih Terim'li Galatasaray Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna imza atarken, Akhisarspor Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

2018'in en dikkat çeken transferini ise Juventus yaptı. İtalyan ekibi Real Madrid'in süperstarını 100 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı Real Madrid kazanırken, Süper Kupa'yı ise Atletico Madrid kaldırdı.

2018 yılında yaşanan Dünya, Avrupa ve Türkiye'de yaşanan önemli spor olayları şöyle:

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında Galatasaray, topladığı 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, bu şampiyonlukla 21. şampiyonluğunu elde etti. Ligin son haftası İzmir'de Göztepe'yi mağlup eden Aslan'ı İstanbul'a dönüşte havaalanında binlerce taraftarlar karşıladı ve kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

Akhisarspor'dan çifte kupa

2017-2018 sezonunu Akhisarspor çift kupa ile kapadı. Yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve kupaya uzanan ekip oldu. Manisa ekibi, TFF Süper Kupa Finali'nde de Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupayı müzesine götürdü.

Dev derbi yarıda kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 19 Nisan'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi çıkan olaylar nedeniyle 0-0 devam ederken mücadelenin hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Tribünlerden atılan yabancı maddenin kafasına isabet etmesi sebebiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Federasyonun maçın kaldığı yerden devam etmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş mücadeleye çıkmamış, sarı-lacivertliler maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Öte yandan TFF, Beşiktaş'a 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmama cezası vermişti.

Fenerbahçe Euroleague finalinde kaybetti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four finalinde Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'e 85-80 mağlup oldu ve sezonu ikinci olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler bir öncesi sezon İstanbul'daki Final-Four'da kupayı müzesine götürmüştü.

Kadınlar Eurocup'ın sahibi Galatasaray

FIBA Kadınlar Eurocup finalinde Galatasaray, İtalya'nın Reyer Venezia ekibi ile karşılaştı. İlk maçı İstanbul'da 90-68 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Aslan 2009 yılında da bu kupayı müzesine götürmüştü.

Kadınlar ve erkek basketbolda şampiyon Fenerbahçe

2018 yılında Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol branşları sezonu şampiyon olarak tamamladı. Erkek takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1 geçerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise Fenerbahçe, Doğu Üniversitesi'ni 3-1 ile geçti ve sezonu şampiyon olarak kapadı.

A Milli Basketbol Takımı Çin vizesini aldı

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonunda Çin düzenlenecek şampiyona için vize aldı.

VakıfBank hem Avrupa hem Dünya şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da Türkiye'ye kupa kazandıran başka bir kulüp oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Voleybol kadınlarda VakıfBank, erkeklerde Halkbank

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı geçen VakıfBank, lig tarihinde 10. kez şampiyon oldu. VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde de Galatasaray'ı eleyerek finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu. İki takım arasında çekişmeli geçen final serisi 5. maça taşındı. Burhan Felek Spor Salonu'nda turuncu-beyazlılar ile mücadele eden VakıfBank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı. 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Halkbankası şampiyonluğu göğüsledi.

Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası Finali'nde Angola'ya penaltılarda yenilerek dünya ikincisi oldu. Milliler geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olmuştu. Ay-yıldızlılar ayrıca 2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde etmişti.

Aziz Yıldırım devri sona erdi

2018'e kuşkusuz damgasını vuran değişim ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaşandı. 3 Haziran 2018'de yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç, aday olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli camianın başkanlık seçiminde kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını Ali Koç aldı. 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı ise 4 bin 646 kişi tercih etti. Seçim sonucunda sarı-lacivertli kulübün yeni patronu Ali Koç olmuş oldu.

İki seçimi de Mustafa Cengiz kazandı

2018'de Galatasaray'da iki kez başkanlık seçimi yapıldı. Ocak ayında yapılan seçimde o dönemin mevcut başkanı Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarıştı. Sandıktan Cengiz çıktı ve sarı-kırmızılıların 37. başkanı oldu. Mayıs ayında seçimde ise Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut aday oldu. Kullanılan 4 bin 803 oyun 2 bin 525'ini Mustafa Cengiz, bin 361'ini Dursun Özbek, 659'unu Ozan Korkut ve 207 adet oy da Ali Fatinoğlu aldı. Seçim sonrası Başkan Adayı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı unvanını aldı.

Trabzonspor Ağaoğlu'na emanet edildi

Muharrem Usta yönetiminin kongre kararı almasının ardından Trabzonspor 8 Nisan'da Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. 3 adayın katıldığı seçimde Ahmet Ağaoğlu'nun 1329, Metin Kaya'nın 211 ve bağımsız aday Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığı açıklandı. Seçim sonucunda Ağaoğlu Trabzonspor'un 17. başkanı seçildi.

Euro 2024'ü Almanya kazandı

Türkiye, Almanya ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday oldu. UEFA yönetimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleşen törende Almanya'yı seçti. Oylamada Almanya'ya 12 oy kullanılırken, Türkiye'ye de 4 oy çıktı.

Türkiye'de ilk kez VAR kullanıldı

TFF Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada ilk Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanıldı. Maçı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 43. dakikada Dany'in, Garry Rodrigues'e yaptığı müdahale sonrasında ilk defa başvurdu.

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid ile Liverpool arasında Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Dev maçtan Real Madrid 3-1 galip ayrılarak 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Madrid üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak bir ilke imza attı.

Süper Kupa, Atletico Madrid'in

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında Saul Niguez ve Koke'nin golleriyle Atletico Madrid, Real Madrid'i 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Dünyanın en büyüğü Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 4-1 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine taşıdı. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir büyük kazanarak Dünya Kulüpler Kupası'nı da aldı.

FIFA Dünya Kupası'nı Fransa kazandı

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, futbolda dünyanın en büyüğü olmayı başardı. Fransa bu şampiyonluğu ile 1998 yılından sonra ikinci kez kupa sevinci yaşadı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Dünya Kupası kazanan üçüncü isim oldu. Turnuvada gol atan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, Pele ile birlikte Dünya Kupası'nda en genç gol atan futbolcu oldu.

Yılın en iyi futbolcusu Luka Modric

FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü bu yıl Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinden farklı biri kazandı. Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynayan, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan Luca Modric, FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

NBA'de Golden State, Cleveland'ı süpürdü

NBA Finali'nde Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers ile karşılaştı. Golden State, Cleveland'ı seride 4-0 geçerek 2018 yılının şampiyonu oldu. Warriors üst üste ikinci toplamda da yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Didier Drogba, yeşil sahalara veda etti

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Fildişi Sahilli Dünya yıldızı Didier Drogba, 40 yaşında futbolu bıraktı. Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ve sahibi olduğu ABD 2. Futbol Ligi'nde yer alan Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından aktif futbol yaşantısına noktayı koydu. Başarılı bir kariyere sahip olan Drogba, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Gol kralı Gomis, Al Hilal'e transfer oldu

Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına 6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gomis, 29 gol atarak Süper Lig gol kralı oldu. Fransız forvet ayrıca lig gol rekorunu da kırdı.

Arda Turan Türkiye'ye döndü

Medipol Başakşehir, Ocak 2018'de Barcelona'dan Arda Turan'ı 2,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler Arda'ya ilk yarım sezon için 2 milyon diğer yıllar içinse 4 milyon Euro ücret ödeyeceğini açıklamıştı.

Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

İngiltere ekiplerinden Arsenal'da forma giye Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ırkçı söylemlere maruz kaldığı için Almanya Mili Takımı'nı bıraktı. Özil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum."

Juventus, Ronaldo'yu transfer etti

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran transferde Cristiano Ronaldo'nun imzası bulunuyor. 9 sezon boyunca Real Madrid'de top koşturan süperstar Ronaldo, 10 Temmuz 2018'de rotasını Çizme'ye kırdı. İtalyan temsilcisi Juventus, Portekizli yıldızın transferini 100 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirdi. Ronaldo, tarihinin en pahalı transferi olarak adını Juventus tarihine de kazıdı.

Cenk hem kazandı hem de kazandırdı

Beşiktaş'ta gol kralı olan Cenk Tosun'a Ada'dan kanca geldi. Milli yıldız, 2018'in Ocak ayında 22 milyon 500 bin bonservis bedeliyle Everton'a transfer oldu. Cenk Tosun'un bu transferi Beşiktaş tarihine de geçti. Siyah-beyazlılar kulüp tarihinin en yüksek satışını Cenk Tosun ile yaptı.

Çağlar 21 milyon Euro'ya Ada'ya gitti

Altınordu'dan 2016 yılında Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü bu yaz transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tuttu. Milli yıldız, 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer oldu. Çağlar'ın bu transferi İngiliz ekibinin tarihinde en çok bonservis bedeli harcadığı beşinci transfer oldu.

Celta Vigo'dan Okay'a 6 milyon Euro

Yaz transfer döneminde Avrupa'ya giden bir diğer isim de Okay Yokuşlu oldu. Milli oyuncu, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olmayı başardı.

Barcelona'dan Coutinho'ya 130 milyon Euro

Barcelona 2018 yılının ocak ayında Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı. Barça, İngiliz ekibi Liverpool'a bu transfer için tam 130 milyon Euro ödedi. Portekizli yıldızın bu bonservis bedeli Barcelona'nın kasasından bir oyuncuya çıkan en yüksek bonservis bedeli oldu.

Manchester City, Mahrez için kasayı açtı

Manchester City, Cezayir asıllı Fransız yıldız Riyad Mahrez transferi için bu yıl kesenin ağzını açtı. Ada ekibi Mahrez transferi için Leicester City'e 67 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Mahrez transferi, Leicester'in tarihinde sattığı en değerli oyuncu olarak tarihe geçti.

Ramil Guliyev 'yılın erkek atleti' seçildi

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi. Bu yıl Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76'ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı.

Yasemin Adar'a özel diploma

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Yasemin Adar'a yarı finalde sakatlanan Macar rakibi Zsanett Nemeth'e karşı sergilediği davranışından dolayı Dünya Fair Play Özel Diploması verildi. Adar yarı finalde rakibinin sakat dizine hiçbir hamle yapmadığı için bu ödüle layık görülmüştü.

Rıza Kayaalp Avrupa'da 8. kez şampiyon

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu'daki müsabakada geçen yıl üçüncü olan Rus rakibi Vitalii Shchur'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Metehan'dan grekoromende altın madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar, grekoromende altın madalya kazandı. Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenen Metehan, finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Yankı Erel'den teniste bir ilk

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da gençler kategorisinde çift erkeklerde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Yankı Erel ve Fin partneri Otto Virtanen, finalde Nicolas Mejia - Ondrej Styler çiftini 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, sıralama atışlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayarak Avrupa rekoru kırdı. 19 yaşındaki sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında da altın madalya kazanmıştı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı. Konya'da başlayan TUR 2018'in İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Eskrimde önemli başarı

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra bireysel kategoride Avrupa şampiyonluğu kazanan ikinci isim olarak tarihe geçti.

İbrahim Çolak ilk gümüşü getirdi

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada İbrahim Çolak, halka aletinde 15 bin 100 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirdi. Altın madalyayı ise Yunan sporcu Eleftherios Petrounias kazandı.

Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ailesinin tedirgin olması ve bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isteği üzerine yarış kariyerini noktaladı. Pistlere veda eden efsane sporcu, İtalya Grand Prix'i Imola Pisti'nde kariyerinin son yarışına çıktı. Daha sonra siyasete atılan Sofuoğlu Ak Parti Sakarya Milletvekili oldu.

Can Öncü Dünya şampiyonu

MotoGP'nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Can Öncü, İtalya'nın Misano Pisti'nde düzenlenen yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Can Öncü bu başarısıyla Rookies Cup'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

MotoGP'de şampiyon Marc Marquez

MotoGP'de son yılların en başarılı pilotu Marc Marquez, şampiyonluğuna ulaştı. 25 yaşındaki İspanyol sürücü, 2013, 2014, 2016 ve 2017'den sonra beşinci MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.

Ralli'de dünya şampiyonu Sebastian Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Avustralya'da düzenlenen ralliyi beşinci sırada tamamlayan Sebastien Ogier, şampiyonluk yolundaki rakipleri Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın yarış dışı kalmasıyla zafere uzandı. Ogier, üst üste altıncı dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

FIA GT Uluslar Kupası Türkiye'nin

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 20 yaşındaki milli sporcu Ayhancan, damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek Türkiye takımının ilk 'FIA GT Uluslar Kupası'nı kazanmasını sağladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Burak Çukurova kazandı

Kocaeli'de düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde şampiyon Burak Çukurova oldu. Çukurova, Genel Klasman'da birinci olarak 2017 yılında elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da devam ettirdi.

Formula 1'de şampiyon Hamilton

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de 5. kez sezonun en büyüğü oldu. Meksika GP'sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yılın üzücü haberleri

İlk FIFA kokartlı Türk hakem Doğan Babacan vefat etti

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemi olan Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan 88 yaşında, 18 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu.

Basketbolda acı kayıp İsmet Badem

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, geçirdiği motosiklet kazasıyla hayata gözlerini yumdu. Badem, 6 Eylül'de Çanakkale'de kullandığı motosikletle dengesini kaybetmesi nedeniyle düşüp, hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ümit Kayıhan'ı 64 yaşında vefat etti

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden, Teknik Direktör Ümit Kayıhan 6 Haziran'da hayatını kaybetti. Zatürre ön teşhisiyle hastanede tedavi gören deneyimli teknik adam Kayıhan, yapılan bütün tedavilere rağmen yaşamını yitirmişti.

Davide Astori otel odasında ölü bulundu

Fiorentina'nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori 4 Mart'ta hayatını kaybetti. İtalya Milli Takımı'nda da forma giye tecrübeli savunmacı, takımının Udinese ile oynadığı maç öncesi kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Daha önce Milan, Cagliari ve Roma takımlarında forma giyen ünlü futbolcunun ölümü İtalya'yı yasa boğdu.

Leicester City Başkanı helikopter kazasında öldü

2010 yılında İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'i satın alan Başkan Vichai Srivaddhanaprabha 27 Ekim'de takımının West Ham United ile oynadığı maçın ardından bindiği helikopter stat otoparkına düştü. Başkan Srivaddhanaprabha, olayda hayatını kaybetti.

