Sporda 2019 böyle geçti (1) - Son Dakika

Yılın ilk ayı ocakta 2 Türk futbolcusu, UEFA'nın 2019'da takip edilmesi gereken genç oyuncular listesine girmeyi başardı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'da forma giyen 18 yaşındaki Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor'da yer alan 20 yaşındaki Merih Demiral, 50 ismin bulunduğu listedeki 2 Türk oldu.

Servet tatamiye veda etti

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

Avustralya Açık'ta şampiyonlar belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Japon Naomi Osaka, tek erkeklerde de Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

Osaka, finalde Kvitova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler finalinde ise İspanyol Rafael Nadal'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Hentbolda Danimarka dünya şampiyonu

2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Danimarka mutlu sona ulaştı.

Tarihinde 4 kez final oynayan Danimarka, finalde Norveç'i 31-22 yenerek ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

2019 yılı Ocak ayında spordaki önemli gelişmeler şöyle:

1 Ocak:

UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye'den iki isim yer aldı. Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki Merih Demiral, 50 ismin yer aldığı listedeki 2 Türk oldu.

6 Ocak:

Sacramento Kings-Golden State Warriors maçındaki 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı. Son şampiyon Golden State Warriors'ın 47'de 21, Sacramento Kings'in 36'da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi. Bu rakamla Kings-Warriors mücadelesi, Şubat 2018'de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers- Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA'de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

11 Ocak:

18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçlarına göre Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer isim yer aldı. En fazla oyu alan futbolcu ise 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu. Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi. Yılın 11'i şöyle açıklandı:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante, Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

13 Ocak:

Barcelona'nın Eibar'ı 3-0 yendiği maçta bir gol atan Katalan ekibinin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, La Liga'da 400. golünü kaydetti. 2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı.

14 Ocak:

Atletizmde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 metre atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994'ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu eline geçirdi. Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81'lik dereceyle gerçekleştirilmişti.

17 Ocak:

2019 Dakar Rallisi'nde otomobil klasmanında Katarlı El-Attiyah, motosiklet kategorisinde Avustralyalı Toby Price şampiyon oldu. Toplamda 34 saat 38 dakika 14 saniyelik süresiyle genel klasmanın zirvesinde yer alan Katarlı pilot El-Attiyah, Dakar Rallisi'nde üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Price, 33 saat 57 dakika 16 saniyelik toplam süresiyle genel klasmanda zirvenin sahibi oldu ve 2016'nın ardından Dakar Rallisi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.

19 Ocak:

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

21 Ocak:

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu ancak 8 Şubat'ta resmen açıklandı. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

22 Ocak:

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon avro para cezası verildi. Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.

26 Ocak:

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

27 Ocak:

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic 7. kez şampiyon oldu. Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.

2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Norveç'i 31-22 yenen Danimarka, altın madalya kazandı. Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka, ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

31 Ocak:

İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid arasında oynanan Kraliçe Kupası çeyrek final maçını 48 bin 121 kişi izlerken, bunun İspanya ve Avrupa'da rekor olduğu duyuruldu.

(Sürecek)