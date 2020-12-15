Sporda 2020 böyle geçti (1) - Son Dakika

Sporda 2020 böyle geçti (1)

15.12.2020 10:33
Sporda 2020 böyle geçti (1), System.String[]

Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı.

Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı.

ABD'de California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki helikopter kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

Bryant, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ABD'li basketbolcu, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu.

Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan olimpiyat vizesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin final maçında Almanya'yı 3-0 yenen Türkiye, olimpiyatlara vize aldı.

Yılın ilk ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 Ocak:

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Stern'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

7 Ocak:

Kariyerini Arjantin'in Boca Juniors takımında sürdüren, İtalyan kulübü Roma'nın sembol isimlerinden Daniele de Rossi, futbolu bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.

8 Ocak:

Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

12 Ocak:

Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

İspanya Futbol Süper Kupası Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.

13 Ocak:

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

14 Ocak:

Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.

15 Ocak:

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3'üncü oldu.

16 Ocak:

Sacramento Kings'i 127-123 yenen Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

17 Ocak:

2020 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Ricky Brabe kazandı.

18 Ocak:

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu. Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti. Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.

20 Ocak:

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında vefat etti.

21 Ocak:

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ocak:

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

25 Ocak:

Bir hafta önce THY Avrupa Ligi'nde MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, 4. kez en değerli oyuncu seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

26 Ocak:

ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti.

2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Kobe, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu. 81 sayıyla "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" unvanının sahibi ABD'li basketbolcu, kariyeri boyunca 40 sayı barajını 135 kez geçti.

2007'nin Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Wilt Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" oldu.

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.İspanya böylece 2018'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.

28 Ocak:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararlarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

29 Ocak:

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

31 Ocak:

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbolcu, oyunlar, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sporda 2020 böyle geçti (1) - Son Dakika Spor


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