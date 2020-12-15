Sporda 2020 böyle geçti (2)

Sporda 2020 yılının Şubat ayında, Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlon branşında, Esra Bayrak ise 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

Özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim Fatma Damla Altın olurken, özel sporcu Esra Bayrak da 8,06'lık derecesiyle altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Karadeniz'in bu başarısı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi. Milli güreşçiler, şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

Şubat ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Şubat:

ABD'li tenisçi Sofia Kenin, Avustralya Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı İspanyol Muguruza'yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

2 Şubat:

2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu. Milli sporcu kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

3 Şubat:

Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.

8 Şubat:

Milli yüzücü Merve Tuncel, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

9 Şubat:

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

10 Şubat:

Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.

12 Şubat:

Halter Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.

13 Şubat:

Cizreli kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan'da düzenlenen Kick boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.

15 Şubat:

Slovenya'da düzenlenen slalom yarışına katılan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı için ülkede "kahraman" ilan edildi

16 Şubat:

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,18 metrelik atlayışıyla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İsveç'te düzenlenen 2. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

22 Şubat:

Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

23 Şubat:

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

25 Şubat:

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

26 Şubat:

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

29 Şubat:

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Pata Yamaha ile çıktığı sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.