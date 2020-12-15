Sporda 2020 böyle geçti (6)

Sporda 2020 yılının Haziran ayında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı.

Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun futbol kulüplerine yapacağı ödemelere yönelik Bakan Kasapoğlu, "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Haftaya da periyodik olarak o takvim işleyecek." dedi.

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyuruldu.

İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu. İngiltere Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Yılın 6. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Haziran:

Uzun yıllar Avrupa Güreş Birliği (CELA) Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Yardımcısı olan Tzeno Tzenov, hayatını kaybetti.

İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

ABD'de futbolcular, koronavirüs nedeniyle maaş kesintisi yapılmasını onayladı

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Japonya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2 Haziran:

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

3 Haziran:

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

5 Haziran:

Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

12 Haziran:

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra oynanan maçlarla devam edildi.

13 Haziran:

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarının, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

14 Haziran:

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

17 Haziran:

Eski Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri ve İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız yaşamını yitirdi.

19 Haziran:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun futbol kulüplerine yapacağı ödemelere yönelik, "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Haftaya da periyodik olarak o takvim işleyecek." dedi.

Gençlere gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak destek vereceklerini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

21 Haziran:

Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

23 Haziran:

Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

24 Haziran:

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

- New York Maratonu'nun ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

25 Haziran:

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

26 Haziran:

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

28 Haziran:

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) ilk Afrikalı başkanı olan Senegalli Abdoulaye Seye Moreau, 90 yaşında hayatını kaybetti.

29 Haziran:

Barcelona, Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Pjanic'i transfer etti.

Juventus, Barcelona'dan Arthur Melo'yu 72 milyon avroya transfer etti.

30 Haziran:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.