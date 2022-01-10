"Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası" 2021'de 2 bin kişiye hizmet verdi - Son Dakika

"Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası" eğitimlerinin, 2021 yılında çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu bir uygulama olduğu bildirildi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sporcu Fabrikası, masa tenisi, güreş, futbol, basketbol, karate ve tekvando branşlarında yaklaşık 2 bin kişiye spor yapma ve temel branş eğitimi alma imkanı sağladı.

Sporcu Fabrikası bünyesinde 6 dalda birden eğitimin yürütüldüğünü ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimlerin alanında milli başarılar elde etmiş antrenörler tarafından verildiğine dikkati çekti.

Yalçın, "100 Ağartan Projeler' arasında yer alan Sporcu Fabrikası ilçemize ve Kayseri'ye geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Güreş, futbol, basketbol, tekvando, karate ve masa tenisi branşlarında sporcular yetiştiriyoruz. Bu branşların hocalarının tamamı da milli antrenör." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2021 yılında kırsal ve merkez mahallelere 18 basketbol, 11 futbol ve 10 voleybol sahası kazandıran Talas Belediyesi, gençlerin ve sporseverlerin sporla buluşmasına imkan sağladı.