"Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma" panel düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma' panel düzenlendi - Son Dakika Spor

"Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma" panel düzenlendi

7 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma" konulu panel düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma" konulu panel düzenlendi.


7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından "Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma" konulu panel Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Yaşam Boyu Spor Topluluğu'nun organize ettiği programın açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, sosyal etkinliklerin devam edeceğini ve bu etkinliklerin öğrencilerin zihinsel gelişimleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Dr. Öğretim Üyesi Übeyde Gülnar'ın yönettiği panelde Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Erdal Çetin de öğrencilere bilgi paylaşımında bulundu. - KİLİS

Aralık, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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