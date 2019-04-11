Son Dakika Haberleri: Sporda Farkındalık Etkinliği

Sporda Farkındalık Etkinliği

40 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav temsilciliği işbirliğiyle 'Ailem ile birlikte sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz' farkındalık aktivitesi gerçekleştiriliyor.

Sporda Farkındalık Etkinliği, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav temsilciliği işbirliğiyle 'Ailem ile birlikte sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz' farkındalık aktivitesi gerçekleştiriliyor.

Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İHH Temsilciliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Spor Kulüpleri ve çok sayıda ailenin destek verdiğini belirtti. Aktay, "Sağlıklı birey sağlıklı aileyi, sağlıklı aile sağlıklı toplumu, sağlıklı toplumun da sağlıklı devleti oluşturur ilkesiyle 'Ailem ile birlikte sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz' etkinliğini gerçekleştirdik" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:43 Kaynak: İHA
Kütahya, Simav, Spor
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