Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde - Son Dakika

Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde

27.03.2021 07:30
Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde, System.String[]

Kazak kadar kalın olmadığı için mevsim geçişlerinde de sıklıkla tercih edilen sweatshirt'ler, hem spor hem şık giysilerle çok yakışıyor.

Kazak kadar kalın olmadığı için mevsim geçişlerinde de sıklıkla tercih edilen sweatshirt'ler, hem spor hem şık giysilerle çok yakışıyor. Moda literatüründe 'hoodie' olarak adlandırılan kapüşonlu olanlarsa hem kadın hem erkek giyiminde stil öncülerinin en vazgeçilmez parçalarından biri. Topuklu ayakkabılar ve şık etek ya da pantolonlarla bile kullanılıyor, gece giyiminde de sık sık karşımıza çıkıyor.

Peki kullanım alanı genişleyen sweatshirt'leri nasıl giymeliyiz?

Oversize, yani bol ve birkaç beden büyükmüş gibi duran sweatshirt'ler en popüler modellerden... Bu sweatshirt'leri stil sahibi bir havaya sokmak içinse birkaç önerimiz var:

Son yıllarda çok popüler olan saten midi eteklerin üstüne kontrast yaratmak için, mini pilili eteklerleyse genç bir stil yaratmak için kullanın.

Mom, skinny ya da boru paçalı... Jean tercihiniz hangisi olursa olsun, jean ve sweatshirt ikilisiyle kötü görünme şansınız yok. Gideceğiniz ortama göre kıyafetinizi topuklu kısa botlar ya da spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

Sportif bir tarz için sweatshirt'ünüzü tayt, jogger pantolon hatta yoga pantolonlarıyla da bir araya getirebilirsiniz.

Takım elbiselerin içerisine de sweatshirt giyerek klasik görünüme stil sahibi bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Daha ciddi bir görünüm için gömleklerin üzerinde ve kumaş pantolonlarla kullanabilirsiniz.

Elbise formunda olan uzun sweatshirt'ler de var ve spor ayakkabılar, bir de loafer'larla mükemmel uyumu yakalıyor.

80'lerin Prenses Diana stilini uygulamak içinse oversize sweatshirt'ü bahar aylarında bisikletçi taytlarıyla tamamlayın.

Özellikle erkek giyiminde sweatshirt'lerin en güzel tamamlayıcıları bomber ceketler oluyor. Bomber ceketler size göre değilse, deri ceketler ya da pofuduk montlarla da eşleştirebilirsiniz.

CROP OLANLARLA YILIN POPÜLER TARZINI YAKALAYIN

Crop (göbeği açıkta bırakan, kısa) sweatshirt ve eşofman takımlar çok popüler. Takım halinde giyerek eşleştirme derdinden kurtulabilir ve kolayca stil sahibi görünebilirsiniz.

Bol paçalı ve yüksek belli pantolonların en güzel tamamlayıcısı crop model sweatshirt'ler olacak. Stilinizi, spor ayakkabılar ve kep şapkalarla tamamlayarak yılın en gözde tarzlarından birini oluşturabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Mavi, yeşil ve morun pastel tonları bu sezon sweatshirt modellerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Mango, 249.99 lira

Kolej stiline gönderme yapanlar da çok popüler. Koton, 69.99 lira

Markanın doğa dostu kumaşlardan üretilen sweatshirt'leri üniseks olarak tasarlanıyor. Placebo Originals, 180 lira

Markanın üniseks olarak tasarlanan modelleri, yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. First Of All, 200 lira

Klasikten şaşmayanlar için kurtarıcı olacak bir parça... Defacto, 49.99 lira

Dik yakası ve fermuar detayıyla cezbeden bu modele markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Croptrap, 115 lira

Fermuarlı ve stil sahibi bir model arayanlar için Nike'ta birçok seçenek var. 529.90 lira

Baharda jean pantolonlarla, yazın serin akşamlarda şortların üzerine çok yakışacak. Beymen Club, 599 lira

İnce dokusu, desensiz tasarımı ve kesimi sayesinde gardırobunuzdaki joker parçalardan biri haline gelecek. Trendyolmilla, 79.99 lira

Bol kesimi ile konfor alanı sağlayan bu model Harry Potter hayranlarını cezbedecek. Mavi, 229.99 lira

Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde

Moda, Jean, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde - Son Dakika Magazin


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