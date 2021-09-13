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Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor - Son Dakika

Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor

13.09.2021 15:11
Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor, System.String[]

Türk Metal Sendikası tarafından Fikret Karabudak Stadının bulunduğu bölgeye yapılacak olan yeni spor kompleksinin protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'nin spor şehri olacağını söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın Türk Metal Sendikası ve MKE Genel Müdürlüğü arasında yürütmüş olduğu görüşmeler meyvesini vermeye başladı. Kırıkkale Büyük Anadolu spor ve alt yapıdan yetişecek gençlerin faydalanabileceği spor kompleksinin protokolü imzalandı.Türk Metal Sendikası tarafından bir yıl içerisinde yapılması planlanan çok amaçlı spor kompleksi ve diğer donatıların protokolünü Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak, Valimiz Yunus Sezer, Türk İş Genel Başkanı Engin Atalay ve MKE Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Keskinkılıç katılımı ile imzalandı.

Başkan Saygılı, imza protokolünde Kırıkkale Büyük Anadolu sporumuza, şehrimizin genç yeteneklerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "şehrimizin 3. Ligde ki temsilcisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulübü futbolcuları daha iyi bir ortamda karşılaşmalara hazırlanabilecekleri ve şehrimizi daha iyi noktalara taşıyabilecekleri spor tesisimize çok yakın bir zamanda kavuşuyoruz. Bu tesiste aynı zamanda alt yapıdan genç yetenekler çıkaracağız. Böylelikle Kırıkkale'miz bir spor şehri olacak. Tesisimiz ile birlikte futbol severler karşılaşmaları daha iyi bir ortamda izleme imkanına da sahip olacaklar. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor

Türk Metal Sendikası, Mehmet Saygılı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sporda hedefi yükselten Kırıkkale yeni bir spor kompleksine kavuşuyor - Son Dakika
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