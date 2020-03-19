Sporda koronavirüs toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporda koronavirüs toplantısı başladı - Son Dakika Spor

Sporda koronavirüs toplantısı başladı

16 dakika önce

Bakan Kasapoğlu: İrtifa kaybı olmadan bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizi gerçekleştireceğizGençlik ve Spor Bakan Dr.

Sporda koronavirüs toplantısı başladı, System.String[]

Bakan Kasapoğlu: İrtifa kaybı olmadan bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizi gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı toplantı başladı.

Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi.

BAKAN KASAPOĞLU: "SÜRECİ DAHA DA GÜÇLENEREK ATLATMAK BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çok kapsamlı çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşları ile bu süreci çok güzel yönetiyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü ifadelerinde de olduğu gibi bu süreci daha da güçlenerek atlatmak bizler için önemli bir hedef. Bu çerçevede spor için de aynı şekilde. Sporda her şeyi Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü olması adına bir irtifa kaybına uğramaksızın gerçekleştirme hedefimiz var. Bu manada da federasyonlar önemli bir paydaş Bakanlığımız ve spor camiası için. Bugün onlarla görüşeceğiz. Onların da bu süreçte çok çalışmaları gerektiğine hep birlikte inanıyoruz. O yüzden onlar bu süreçte Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar, ne tür çalışmaları var Türk sporcusu ve yarınlarımız için onları konuşacağız. İnanıyorum ki anlamlı ve verimli bir toplantı olacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi yönünde gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Tabii ki gündemimizde pek çok konu var. Ama ifade ettiğim gibi Türk sporunun bugünü ve yarınları. Yarınlarını sorumluluk sahibi federasyonlarımızın da çok ciddi bir şekilde planlaması adına, çok önemli çalışmalar adına bugün toplantı kararı aldık. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğim. İfade ettiğim gibi irtifa kaybı olmadan bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizi gerçekleştireceğiz."


Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:37 Kaynak: DHA

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