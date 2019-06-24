Sporda Şiddet Kanun Teklifi TBMM'de
48 dakika önce
Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Kanun teklifi 20 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi ile 6222 sayılı kanunun uygulama alanı genişletiliyor.
Uygulamada başkaları adına düzenlenmiş elektronik kartlarla müsabakalara girilmesinin engellenmesi amacıyla, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılmasına imkan sağlanacak.
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