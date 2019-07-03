Sporda şiddet nasıl önlenebilir?

– Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişiklik Meclis'te oylanacak. Yapılacak düzenlemeleri değerlendiren spor paydaşları, sorunun kökten çözülmesi için insanlara spor kültürünün aşılanması gerektiğini söyledi.

6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi adalet komisyonundan geçti. Birçok taraftar grubu yapılan düzenlemelere karşı çıkarken, değişikliklerin bir şeyi değiştirmeyeceği, aksi halde insanları tribünlerden soğutacağını dile getiriyorlar.

Yasa teklifini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Cemal Özman, "Spor alanlarında yaşanan şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için bir hukuk devleti olarak elbette yasal düzenlemelerin olması gerekmektedir. Fakat bu düzenlemelerin sporun birliğine, kardeşliğine, fair-play ruhuna zarar vermemesi gerekmektedir. Suç potansiyeli olan kişiler hangi şart olursa olsun o suçu işler. Bu sebeple sorunun kökten çözülmesi gerekmektedir. Sorunun kökten çözülmesinin tek yolu ise insanlara spor kültürünü aşılamak ve onları sporun şiddet aracı olmadığını, bir eğlence, hoş zaman geçirme aracı olduğunu öğretmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Ceza ile caydırma işleminin bir çözüm olmayacağını vurgulayan Cemal Özman, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ağır cezaların verildiği bir kanun olmamakla beraber sporun tüm paydaşları bir araya gelerek 'Türk sporunu uluslararası arenada nasıl iyi noktalara getiririz, çocuklarımızı spora nasıl yönlendiririz, futbol kulüpleri altyapılarında iyi sporcular nasıl çıkarabiliriz, çocukları kadınları spor müsabakalarına nasıl çekebiliriz, maçlara gelen taraftarlara nasıl güzel bir deneyim yaşatabiliriz, spor kültürünü tabana nasıl yayabiliriz' gibi konulara kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum" diye açıklamada bulundu.

KANUNUN GETİRECEĞİ YENİLİKLER NELER?

- Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler spor alanı kavramına dahil edilecek,

- Başkaları adına düzenlenmiş elektronik kartlarla müsabakaya girenlerin engellenmesi amacıyla, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılabilmesine imkan sağlanacak,

- Karaborsa diye tabir edilen ve biletlerin satışa arz edildiği fiyatın üzerinde bir fiyatla satılmasının önlenebilmesi amacıyla, spor müsabakaları için bilet satışının ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler haricinde satılması yasaklanacak ve bu kuralın ihlali suç olarak düzenlenecek,

- Spor kulüplerinin, federasyonların veya bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmaya ilişkin tedbirin kapsamı genişletilip süresi uzatılacak,

- Caydırıcılığın sağlanması amacıyla, grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunma fiili ile madde kapsamına giren hakaret ve tehdit fiillerinin yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halleri de suç kapsamına alınacak,

- Uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla seyirden yasaklanma tedbirinin sona ermesine ilişkin kararların Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhal bildirilmesi ve bu bilgilerin elektronik bilgi bankasına işlenmesi öngörülecek,

- Teklifle ayrıca bazı suçların cezaları ile kabahatlerin yaptırımları bu ihlallerle etkin mücadele etmek amacıyla artırılacaktır.

- İstanbul