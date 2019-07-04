Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
1 saat önce
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklife göre, müsabaka seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde veya alkollü içecek sokan kişilere 30 gün idari para cezası verilecek. Federasyonlar veya spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti alabilecek. Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak maddelerin kullanarak müsabakanın veya antrenman düzeninin bozulmasına sebep olan kişilere ceza verilecek.
Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerlerinin üstünde bilet satışı yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kırkpınar
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