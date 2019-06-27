Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,...
1 saat önce
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu
TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Merkez Bankasının "Yedek Akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor
İBB'nin resmi Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sessizliğini bozdu!