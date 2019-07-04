Son Dakika Haberleri: Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

19 dakika önce

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi., System.String[]
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Politika
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