Sporda şiddete karşı yeni önlemler (3)

Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılıyor.

Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılıyor.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki sürede yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak değiştiriliyor.

Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar artırılıyor.

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesine ilişkin de düzenleme yapılıyor.

Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçlarının işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre verilen ceza, teklifle yarı oranında artırılıyor. "Spor alanları" ibaresi genişletilerek, "müsabaka, antrenman ve seyir alanları" olarak değiştiriliyor.

-"Görev yapamayacak"

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a, "Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu" başlıklı madde ekleniyor.

Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen, kısmen kapatarak kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında

verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.



Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde, kişi, ayrıca TCK'nin ilgili hükümlerine göre, spor kulüpleri, federasyonlar ve bünyesinde sportif faaliyetler yürütülen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında

görev yapamayacak.

Yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle

yürürlüğe girecek. Mahkumiyet cezasına ilave olarak cezanın kendisi kadar bir süre daha hak yoksunluğu devam edecek. Ancak toplam uygulanacak hak yoksunluğu 5 yıldan fazla olamayacak.

Kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması, seyirden yasaklanma anlamına gelecek.

Madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında hakaretin yanı sıra tehdit içeren tezahürata da uygulanacak.

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararını oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan 1 saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmazsa, her bir müsabaka için 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Seyirden yasaklama cezası, ikinci kez verildiğinde ceza süresi 3 yıl, üçüncü kez karar verildiğinde ise ceza süresi 5 yıl olarak uygulanacak.

Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhal bildirilecek, kollukça elektronik bilgi bankasına işlenecek. Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilecek.

Federasyon, kulüpler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, kanun kapsamına giren suçlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak idari inceleme veya soruşturmalarda görevlendirilen denetim elemanlarına, herhangi bir kanuni engel bulunmadıkça inceleme veya soruşturmanın gerekleri dahilinde, ilgili bilgi ve belgeleri ibraz edecek, bunların incelenmesine yardımcı olacak.

-1 yıl süreyle izleyemeyecek

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL olarak kesilen idari para cezası, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL şeklinde artırılıyor.

Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınmasında verilen idari para cezasına dair hükümde de ibare değişikliği yapılıyor. "Spor alanları" ibaresi, "seyir alanlarına" olarak değiştiriliyor.

Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler, idari tedbir olarak 3 ay yerine, yeni düzenlemeyle 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyredemeyecek.

(Bitti)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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