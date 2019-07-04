Son Dakika Haberleri: Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek...
Son Dakika Politika Haber

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek...

30 dakika önce

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek..., System.String[]
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Bülent Arınç: Yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı! Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]