Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
42 dakika önce
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:22
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak
ve Samsun
Milletvekili Çağatay Kılıç
ile bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti.
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