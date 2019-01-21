Son Dakika Haberleri: Sporda şiddete sanal takip: 831 hesapla ilgili adli işlem

Sporda şiddete sanal takip: 831 hesapla ilgili adli işlem

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sporda şiddete sanal takip: 831 hesapla ilgili adli işlem, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:25 

Ekonomi
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