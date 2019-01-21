Sporda şiddete sanal takip: 831 hesapla ilgili adli işlem
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:25
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