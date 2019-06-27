Son Dakika Haberleri: Sporda şiddetin önlenmesi teklifi komisyondan geçti
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Sporda şiddetin önlenmesi teklifi komisyondan geçti

43 dakika önce

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Sporda şiddetin önlenmesi teklifi komisyondan geçti, System.String[]
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:13 
Ekonomi
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