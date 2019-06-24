Son Dakika Haberleri: Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi
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Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi

24 dakika önce

AK Parti, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, System.String[]
AK Parti, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:28 
AK Parti, Ekonomi
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