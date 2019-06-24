Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi
24 dakika önce
AK Parti, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:28
, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
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