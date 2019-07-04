Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
16 dakika önce
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22
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