Son Dakika Haberleri: Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
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Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

16 dakika önce

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı, System.String[]
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22 
Ekonomi
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