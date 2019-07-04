Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
20 dakika önce
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
(İHA)
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