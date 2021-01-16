Sporda, sokakta hatta davetlerde pofuduk şıklık - Son Dakika

Sporda, sokakta hatta davetlerde pofuduk şıklık

16.01.2021 07:39
Sporda, sokakta hatta davetlerde pofuduk şıklık, System.String[]

Stil ikonlarının bu aralar vazgeçilmez olan şişme montlar, kaşe paltolarla büyük bir rekabet içinde.

Stil ikonlarının bu aralar vazgeçilmez olan şişme montlar, kaşe paltolarla büyük bir rekabet içinde. Yalnızca sporda veya gündelik hayatta değil, doğru bir renk ve tarz eşleştirmesiyle şık ortamlarda bile kullanılıyor.

Tarzıyla çok konuşulan dünyaca ünlü isimlerin kış stillerinin tamamlayıcısı, havalı duruşu ve umursamaz tavrıyla pofuduk, şişme montlar oluyor. Kimi jean, spor ayakkabı ve kazakla eşleştiriyor, kimi gece elbisesi ve topuklularla...

KADİFE VE DERİ DE VAR

Kullanım alanı sürekli genişleyen şişme montları bu sezon kadifeden vegan deriye kadar, alışılmışın dışında materyallerde bulmak da mümkün. Tarzıyla fark yaratmayı sevenler bu kumaşlara yönelebilirler. Renk olaraksa siyah, lacivert ve ekru çok tercih ediliyor. Yine de 2021'in renkleri, gri ve sarı da çok cezbedici. Bahar ayları içinse eflatun ve mint (nane yeşili) gibi pastel tonlara şans verilebilir. Pofuduk montların kalıbı da en az rengi ve kumaşı kadar çeşitli. Zira diz altına kadar uzanan modeller de var; geniş kesimli, kapüşonlu ve kısalar da... Hatta bel hizasında kalanlar, vücuda oturanlar da...

Seçim sizin. Ancak vücuda oturan, kısa bir model yerine kalça hizasına uzanan, kapüşonlu ve içinde hareket alanı sağlayan modelleri tercih etmenizi öneririm. Böylece hem kullanım alanınızı arttırmış hem de zamansız bir model edinmiş olacaksınız.

KİM, NASIL GİYDİ?

Model Hailey Bieber şişme montlardan vazgeçemiyor. Birkaç beden büyükmüş gibi duran, bol modelleri seçiyor. Hailey'nin görünümünü yakalamak için pofuduk montları kısa bir üst ve deri pantolonlarla tamamlamalısınız.

Model ve influencer Emily Ratajkowski de kış stillerinde sık sık şişme montları tercih edenlerden... Onun seçimi de geniş modellerden yana. Stilinden ilham alarak pofuduk montunuzu eşofmanlar ve dar üstlerle eşleştirebilirsiniz.

Rihanna pofuduk montları mini elbiseler ve topuklu ayakkabılarla tamamlamayı seviyor. Tercihiniyse genellikle diz altında kalan uzun modellerden yana yapıyor. Ünlü şarkıcının stiline gönderme yapmak için şişme montları şık parçalarınızla bir araya getirin.

Stiliyle çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya pofuduk montların deri versiyonunu tercih edenlerden... Sarıkaya'nın tarzını montunuzu eşofman takımlar ve bisikletçi taytlarıyla eşleştirerek yakalayın.

HER TARZA UYGUN

Rengi ve kadife dokusuyla cezbedici... Şık kıyafetlerinizle de tamamlayabilirsiniz. Twist, 476 lira.

Boya desenli bu model düz siyah elbiseler ve botlarla çok şık duracak. Pull&Bear, 299.95 lira.

Parlak ve metalik efektli olanlar da çok popüler. Oxxo, 399.95 lira.

Siyah ve geniş kalıplı bir montun modası hiçbir zaman geçmeyecek... LCW'den seçtik. 279.99 lira.

Yorganı anımsatan bu mont, kuşak detayı ve yaka formuyla farklılaşıyor. Trendyolmilla, 119.99 lira.

Yaratıcı tasarımı ve kalın formuyla dikkat çekici. Mango, 659.99 lira.

Vücuda oturan bir model arayanlar Only markasına göz atabilir. 299.95 lira.

Pastel tonları sevenler kaçırmasın. Markanın internet sitesinde... Hoopstore, 349.90 lira.

Metalik etkinin dozunu bir üst seviyeye taşımak isterseniz... Beymen Club, 479 lira.

Sporda, sokakta hatta davetlerde pofuduk şıklık

Jean, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sporda, sokakta hatta davetlerde pofuduk şıklık - Son Dakika Magazin


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