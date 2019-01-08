Sporda, Tehdit ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara Geçit Verilmiyor

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verilirdi. 2011 yılında yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 8 yıl içerisinde 23 bin 942 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Geçtiğimiz yıl, İçişleri Bakanlığı sporda şiddet ve düzenliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alırken, sosyal medya hesaplarından yapılan tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara da geçit vermedi. 2018-2019 sezonunda sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verilirken, 83 şahıs hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.



2 bin 462 hesap tespit edildi



Sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 bin 462 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili 223 kişi hakkında işlem yapılırken, 114 şahıs hakkında "Seyirden Men", 5 şahıs hakkında "Hakaret", 1 şahıs hakkında "Suç İşlemeye Tahrik", 8 şahıs hakkında "İdari Para Cezası" verildi. 95 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Güvenlik gücü sayısı yüzde 14 arttı



Tüm branşlardan, 4 bin 778 müsabakada 385 bin 11 polis, 142 bin 974 özel güvelik görevlisi emniyetin sağlanması için görev aldı. Müsabakalarda görev alan personel sayısı ise; polis olarak 337 bin 686, özel güvenlik görevlisi şeklinde 124 bin 966 oldu. Geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısında yaklaşık yüzde 14'lük bir artış görüldü.



Sporda şiddetin azalması, tribünlere yansıdı



6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun devreye girmesi, spor müsabakalarında artan güvenlik önlemleri, kurumlar arası işbirliği ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sporda şiddeti azaltırken, spor müsabakalarını izleyen seyirci sayısını artırdı. Sezonun ilk 17 haftasında spor müsabakalarını 4 milyon 559 bin 447 taraftar seyretti. Bu sezon spor müsabakalarını izleyen taraftar sayısı geçen sezona göre yüzde 16.7 arttı. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kız Arkadaşını Darp Ettiği İddia Edilen Yusuf Güney, Canlı Yayından Gazetecilere Sitem Etti: Gerizakalı

Futbolda 4 bin 763 Kişiye Seyirden Men Cezası

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı

Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı