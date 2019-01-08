Sporda Tehdit ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara Geçit Yok

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.



Geçtiğimiz yıl, İçişleri Bakanlığı sporda şiddet ve düzenliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alırken, sosyal medya hesaplarından yapılan tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara da geçit vermedi. 2018-2019 sezonunda sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verilirken, 83 şahıs hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.



2 BİN 462 HESAP TESPİT EDİLDİ Sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 bin 462 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili 223 kişi hakkında işlem yapılırken, 114 şahıs hakkında "Seyirden Men", 5 şahıs hakkında "Hakaret", 1 şahıs hakkında "Suç İşlemeye Tahrik", 8 şahıs hakkında "İdari Para Cezası" verildi. 95 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.



GÜVENLİK GÜCÜ SAYISI YÜZDE 14 ARTTI Tüm branşlardan, 4 bin 778 müsabakada 385 bin 11 polis, 142 bin 974 özel güvelik görevlisi emniyetin sağlanması için görev aldı. Müsabakalarda görev alan personel sayısı ise; polis olarak 337 bin 686, özel güvenlik görevlisi şeklinde 124 bin 966 oldu. Geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısında yaklaşık yüzde 14'lük bir artış görüldü.



SPORDA ŞİDDETİN AZALMASI TRİBÜNLERE YANSIDI 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun devreye girmesi, spor müsabakalarında artan güvenlik önlemleri, kurumlar arası işbirliği ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sporda şiddeti azaltırken, spor müsabakalarını izleyen seyirci sayısını artırdı. Sezonun ilk 17 haftasında spor müsabakalarını 4 milyon 559 bin 447 taraftar seyretti. Bu sezon spor müsabakalarını izleyen taraftar sayısı geçen sezona göre yüzde 16.7 arttı.



(İHA)

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