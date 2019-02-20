Sporda Yaşanmış En Utanç Verici ve Eğlenceli Anlar
53 dakika önce
Bugün sizlere geçmişten günümüze spor tarihinde yaşanmış en utanç verici ve aynı zamanda en eğlenceli anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere geçmişten günümüze spor tarihinde yaşanmış en utanç verici ve aynı zamanda en eğlenceli anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:09 Kaynak: Youtube
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