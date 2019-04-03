Sporda Yaşanmış En Utanç Verici ve Sıcak 20 An!

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış olan en utanç verici ve komik anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış olan en utanç verici ve komik anlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen ilk görüntülerimize geçelim.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!

Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde