Sporda Yaşanmış En Utanç Verici ve Sıcak 20 An!
18 dakika önce
Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış olan en utanç verici ve komik anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere spor müsabakalarında yaşanmış olan en utanç verici ve komik anlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen ilk görüntülerimize geçelim.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:11 Kaynak: Youtube
Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!
Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde