SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi

Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi

DHA ödüle layık görüldü

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Yönetimi, ülke sporuna katkı sağlayanları ödüllendirdi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen "Sporda Yılın EN'leri" ödül törenine; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı Naci Arkan, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım Özdemir, Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Recep Tantek ve Karate Federasyonu Yurt Dışı Koordinatörü Ercüment Taşdemir katıldı. Düzenlenen ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı (DHA), En İyi Spor Servisi ve Ulusal Basın Spor Müdürü kategorisinde ödüle layık görüldü. DHA'nın ödülünü Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'ya Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi takdim etti.

ÖMER TÜFEKÇİ: ÖDÜL KAZANAN HERKESİ KUTLUYORUM

Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, "Her yıl düzenlediğimiz bu organizasyona bu sene pandemiden dolayı sıkıntı yaşadık. Sosyal medya ve değerli jürimiz ile yaptığımız çalışma sonrasında ödülleri vereceğiz. Ödül kazanan bazı sporcularımız ise şu an yurt dışında yer alıyor. Hak edenlere hak ettiği değeri vermek için bu seneyi bu şekilde atlatmak istiyoruz. Önümüzdeki sene koronavirüs salgını olmadan daha güzel bir ortamda ödül törenimizi yapmayı temenni ediyorum. Ödül kazanan herkesi kutluyorum" dedi.

MUSTAFA KOÇ: BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDEN SPORCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Spor camiasına bir şekilde emek veren temsilcilerini ilçemizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bütün dünya gibi biz de koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Hayatımızın her alanında olduğu gibi spor etkinlikleri seyircisi ile bütünleştiğinde bir anlam kazanıyor. Bu anlamda ödül alan herkesi kutluyorum. Bağımsızlımızın timsali, bizim için şeref olan bayrağımızı her yerde göndere çektirmek için mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEVLÜT ÖZTEKİN: AMATÖR BRANŞTA KULÜPLERİMİZ ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçildiğini aktaran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnşallah bugünleri bir an önce atlatırız. Spor sadece futbol değil amatörde de bir çok branşta kulüplerimiz çok yoğun çalışıyor. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ALİ DÜŞMEZ: TASKF OLARAK 2 MİLYON SPORCUYU BÜNYEMİZDE BARINDIRIYORUZ

TFF Başkan Vekili ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, "Hangi ödül olursa olsun gönülden aldım diyorsanız bir yerlerin en güzel köşesinde olur. Bazen mevkiimiz için alsak da çoğunu hizmetlerden dolayı alıyorum. 81 ilde benim dönemimde amatör federasyonları kuruldu. Sadece futbol değil, tüm branşların federasyonu olarak hizmet ediyoruz. 2 milyon sporcuyu barındırıyoruz bünyemizde. 120 bin futbol maçı oynanıyor ASKF sayesinde. Doğu ve Güneydoğuda sinemanın olmadığı ilçelerde bir tek olanak var o da spor yapabilmek. Bunları da yapamıyorsak başka bir şey var o da dağa çıkmak. Dağa çıkmaması için o gençlere olanak sağlamak gerekiyor. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Sporda Yılın EN'leri"nde ödüle layık görülenler şöyle:

En İyi Futbol Takımı Kadın Teknik Direktörü: Özgür Gözüaçık

Futbol Takımı Erkek Teknik Direktörü: Sergen Yalçın

En İyi Özel Sporcu: Fatma Damla Altın

En İyi Sporcu: Masal Oran

En İyi Takım : Paralimpik Tekvando Milli Takımı

En İyi Sportif Davranış: Doç. Dr. Hüseyin Gümüş

En İyi Futbol Hakemi: Cüneyt Çakır

En İyi Futbol Adamı: Ali Düşmez

En İyi Spor Yorumcusu: Sinan Engin

En İyi Spor Servisi ve Ulusal Basın Spor Müdürü: DHA - Uğur Demirkırdı

En İyi Ulusal Spor Programcısı: Ertem Şener

En İyi Ulusal Radyo Spor Programı: Mehmet Ayan

En İyi Ulusal Spor Gazetecisi: Öcal Uluç

En İyi Yerel Spor Basını: Hakan Ertürk

En İyi Amatör Spor Programı: Özgür Subaşı

En İyi Spor Bürokratı: Bülent Küçük

En İyi Yerel Yönetici: Mevlüt Öztekin

Spora En İyi Hizmet Eden Siyasetçi: Saffet Sancaklı

En İyi Bürokrat: Fahrettin Koca

Jüri Özel Ödülü: Şenol Güneş

Jüri Özel Ödülü: Mazlum Denizkuşu

Jüri Özel Ödülü: Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı

En İyi Federasyon Başkanı: Esat Delihasan

En İyi Spor Adamı: Pierro Webo