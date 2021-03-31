SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi - Son Dakika

SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi

31.03.2021 18:59

Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildiDHA ödüle layık görüldüMustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Yönetimi, ülke sporuna katkı sağlayanları ödüllendirdi.

Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi

DHA ödüle layık görüldü

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Yönetimi, ülke sporuna katkı sağlayanları ödüllendirdi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen "Sporda Yılın EN'leri" ödül törenine; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı Naci Arkan, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım Özdemir, Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Recep Tantek ve Karate Federasyonu Yurt Dışı Koordinatörü Ercüment Taşdemir katıldı. Düzenlenen ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı (DHA), En İyi Spor Servisi ve Ulusal Basın Spor Müdürü kategorisinde ödüle layık görüldü. DHA'nın ödülünü Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'ya Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi takdim etti.

ÖMER TÜFEKÇİ: ÖDÜL KAZANAN HERKESİ KUTLUYORUM

Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, "Her yıl düzenlediğimiz bu organizasyona bu sene pandemiden dolayı sıkıntı yaşadık. Sosyal medya ve değerli jürimiz ile yaptığımız çalışma sonrasında ödülleri vereceğiz. Ödül kazanan bazı sporcularımız ise şu an yurt dışında yer alıyor. Hak edenlere hak ettiği değeri vermek için bu seneyi bu şekilde atlatmak istiyoruz. Önümüzdeki sene koronavirüs salgını olmadan daha güzel bir ortamda ödül törenimizi yapmayı temenni ediyorum. Ödül kazanan herkesi kutluyorum" dedi.

MUSTAFA KOÇ: BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDEN SPORCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Spor camiasına bir şekilde emek veren temsilcilerini ilçemizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bütün dünya gibi biz de koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Hayatımızın her alanında olduğu gibi spor etkinlikleri seyircisi ile bütünleştiğinde bir anlam kazanıyor. Bu anlamda ödül alan herkesi kutluyorum. Bağımsızlımızın timsali, bizim için şeref olan bayrağımızı her yerde göndere çektirmek için mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEVLÜT ÖZTEKİN: AMATÖR BRANŞTA KULÜPLERİMİZ ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçildiğini aktaran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnşallah bugünleri bir an önce atlatırız. Spor sadece futbol değil amatörde de bir çok branşta kulüplerimiz çok yoğun çalışıyor. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ALİ DÜŞMEZ: TASKF OLARAK 2 MİLYON SPORCUYU BÜNYEMİZDE BARINDIRIYORUZ

TFF Başkan Vekili ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, "Hangi ödül olursa olsun gönülden aldım diyorsanız bir yerlerin en güzel köşesinde olur. Bazen mevkiimiz için alsak da çoğunu hizmetlerden dolayı alıyorum. 81 ilde benim dönemimde amatör federasyonları kuruldu. Sadece futbol değil, tüm branşların federasyonu olarak hizmet ediyoruz. 2 milyon sporcuyu barındırıyoruz bünyemizde. 120 bin futbol maçı oynanıyor ASKF sayesinde. Doğu ve Güneydoğuda sinemanın olmadığı ilçelerde bir tek olanak var o da spor yapabilmek. Bunları da yapamıyorsak başka bir şey var o da dağa çıkmak. Dağa çıkmaması için o gençlere olanak sağlamak gerekiyor. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Sporda Yılın EN'leri"nde ödüle layık görülenler şöyle:

En İyi Futbol Takımı Kadın Teknik Direktörü: Özgür Gözüaçık

Futbol Takımı Erkek Teknik Direktörü: Sergen Yalçın

En İyi Özel Sporcu: Fatma Damla Altın

En İyi Sporcu: Masal Oran

En İyi Takım : Paralimpik Tekvando Milli Takımı

En İyi Sportif Davranış: Doç. Dr. Hüseyin Gümüş

En İyi Futbol Hakemi: Cüneyt Çakır

En İyi Futbol Adamı: Ali Düşmez

En İyi Spor Yorumcusu: Sinan Engin

En İyi Spor Servisi ve Ulusal Basın Spor Müdürü: DHA - Uğur Demirkırdı

En İyi Ulusal Spor Programcısı: Ertem Şener

En İyi Ulusal Radyo Spor Programı: Mehmet Ayan

En İyi Ulusal Spor Gazetecisi: Öcal Uluç

En İyi Yerel Spor Basını: Hakan Ertürk

En İyi Amatör Spor Programı: Özgür Subaşı

En İyi Spor Bürokratı: Bülent Küçük

En İyi Yerel Yönetici: Mevlüt Öztekin

Spora En İyi Hizmet Eden Siyasetçi: Saffet Sancaklı

En İyi Bürokrat: Fahrettin Koca

Jüri Özel Ödülü: Şenol Güneş

Jüri Özel Ödülü: Mazlum Denizkuşu

Jüri Özel Ödülü: Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı

En İyi Federasyon Başkanı: Esat Delihasan

En İyi Spor Adamı: Pierro Webo

SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi
SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi
SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi
SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi
SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi
SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi

Koronavirüs, Kağıthane, Futbol, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz! Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz! İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı         
19:30
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı         
17:27
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 20:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Sporda yılın 'En'leri ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei