Son Dakika Haberleri: Spordan Sonra En Az 500 ml Süt İçilmeli
Son Dakika Güncel Spordan Sonra En Az 500 ml Süt İçilmeli

Spordan Sonra En Az 500 ml Süt İçilmeli

6 saat önce

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme alışkanlıkları geliyor.

Spordan Sonra En Az 500 ml Süt İçilmeli, System.String[]

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme alışkanlıkları geliyor. Uzmanlar, spor sonrası kaybedilen protein, mineral ve vitaminlerin kazanılması için günde en az 500 ml süt içilmesi gerektiği uyarısı yapıyor.


Uzmanlar, spor sonrası beslenmede, kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koyacak, içerdiği karbonhidrat ile enerjiyi yükseltecek, kas dokusunun onarılması ve geliştirilmesi için gerekli proteini içeren sütün tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.


Sütün içerisinde, süt proteini olarak bilinen Kazein (%80) ve peynir altı suyu olarak bilinen Whey (%20) bulunmaktadır. Bu proteinlerin sindirimi ve emilimi çok yavaştır. Bu da bu proteinlerin daha yavaş sindirilip emilmesi ile kandaki aminoasit konsantrasyonunun uzun süreli yükselmesini sağlar. Sütte bulunan proteinler, kaslarda yakıt olarak kullanılan ve protein sentezinde görev alan dallı zincirli aminoasitleri yüksek miktarda içerir. Bu nedenle sporcular için en uygun içeceklerden birisi süttür.


Süt, kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerinden sonra toparlanmayı artırması nedeniyle, egzersiz sonrası için etkin bir içecektir. Yapılan egzersizin çeşidine, süresine ve egzersiz yapanın cinsiyetine göre önerilen süt tüketiminin değişiklik göstermesi gerekse de, egzersiz sonrası en az 500 ml süt önerilmektedir. Ayrıca süt tüm besin öğelerini içerdiği için spor sonrasında kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymaya yardımcıdır. Bu nedenle sporcuların yeterli ve dengeli beslenme düzenleri içerisinde günde 2-3 su bardak süt yer almalıdır.

Genetik, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yasalaştı: Yönetmeliğe aykırı balık avlanması durumunda uygulanan para cezaları artırıldı
Su seviyesi düştü, baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spordan Sonra En Az 500 ml Süt İçilmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]