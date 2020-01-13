Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde gerçekleşti - Son Dakika
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Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

6 saat önce

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) 6. Genel Kurul Toplantısı Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde gerçekleşti, System.String[]

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) 6. Genel Kurul Toplantısı Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.


Konukevi 1'de düzenlenen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, SPORDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü çeşitli üniversitelerden gelen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanları ve akademisyenler katıldı.


Program açılışında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin bölge üniversiteleri spor bilimleri fakültelerine kıyasla daima bir adım önde olduğunu ve fakültenin birçok ülke ve şehirden öğrencisi olduğuna dikkat çekti.


Spor Bilimleri Fakültesinin son yıllarda Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına adeta damga vurduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, fakültenin başta kış sporları olmak üzere ÜNİLİG toplam madalya sıralamasında son üç yıldır Türkiye birincisi olduğunu vurguladı.


"Sporcularımıza Gereken Her Türlü Desteği Veriyoruz"


Çomaklı: "Kız ve erkek öğrencilerimiz, bireysel ya da spor takımlarıyla gösterdikleri büyük gayret neticesinde, yarıştıkları her alanda şampiyonluk ipini göğüslüyorlar. Elde edilen bu başarılarla sadece bizler değil aynı zamanda şehir de gurur duyuyor. Biz de yönetim olarak daha iyisinin yapılması için gereken her türlü desteği veriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ise Yüksek Lisans ve Doktora eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Enstitümüz, spor bilimleri alanında verdiği eğitimin, ürettiği bilgi ve teknolojinin, araştırma sonuçlarının yanı sıra yenilikçiliği özümsemiş, topluma ileri düzeyde katkı yapan uluslararası bir birimimiz olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Gündem maddelerinin görüşüldüğü kurul, SPORDEK Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Can'ın gündem sunumu ve genel bilgilendirme konuşması ile devam etti.


Toplantı, Spor Bilimleri Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programları, Antrenörlük Bölümü Müfredat Programı ve Rekreasyon Bölümü Müfredat Programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması ile Spor Bilimleri Fakültelerinin öğretim görevlisi kadrolarının kullanımı konusunun ele alınmasının ardından akşam yemeğiyle sona erdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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