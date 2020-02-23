Sporgalatasaraylı ve fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu - Son Dakika

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Sporgalatasaraylı ve fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu
6 saat önce
SPORGalatasaraylı ve Fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
SPORGalatasaraylı ve Fenerbahçeli eski futbolculardan derbi yorumu (2)
Son Dakika Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı Kadıköy'deki her Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçelilerin paylaştığı Yusuf Fahir Baba kimdir? Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor