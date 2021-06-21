Sporla İç İçe Tatil Başlıyor

21 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Sporla iç içe tatil başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3 ve 4 haftalık dönemler halinde hafta içi ve hafta sonu şeklinde planlandı. Yaz Spor Okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, taekwondo, cimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta eğitimler verilecek. Yaz Spor Okulları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor. Milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocukların yaz spor okulları programlarına katılımını sağlayarak, spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir adım atmalarını sağlamak için düzenlenen yaz okulları ile ilgili detaylı bilgi https://www. bursabbspor. com/content/1624032260-spor-okullari-basliyor adresinden alınabilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI