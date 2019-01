Sporla Kal Güvende Kal Projesi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlere madde bağımlılığıyla mücadele için tavsiyelerde bulunarak, "Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey, sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun. Aklınızı, ruhunuzu doyurun, bedeninizi sporla güçlendirin." dedi.



Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, salonda bulunan gençlere, "Sizler bizim geleceğimiz, yarınlara verdiğimiz sözümüzsünüz. Bu güzel ülkenin emanetçilerisiniz. İnanıyorum ki dünyanın bu en özel coğrafyasında, bu ülkenin hakkını verecek bir gelecek inşa edeceksiniz." diye seslendi.



Devletin tüm organlarının, bu güzel geleceğin temellerini atmak için uğraş verdiğini, gençleri tehditlerden korumak için de çalışıp çabaladığını anlatan Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gayretleri nedeniyle teşekkürlerini, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği gibi, bağımlılıklarla mücadeleye destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına da tebriklerini iletti.



Tüm medya mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, "Kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Herbirini en kalbi duygularla selamlıyorum." diye konuştu.



Her gün bağımlılıklara teslim olan hayatların sayısı arttığını, gencecik insanların bazen birtakım etkiler sonucu, sonu hiç de güzel olmayan yollara girdiğini ifade eden Emine Erdoğan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:



"Sizlerin, etrafınızda olup biten hadiselerin perde arkasını çok iyi okumanızı istiyorum. Bugün uyuşturucu denen, toplumları çökertmek için tasarlanmış zehir, ihracat pazarı en çok olan birkaç ürünün içinde yer alıyor. Buradan sağlanan gelir, kanlı terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor. Dünyada dökülen kanın, yetim kalan çocukların, yıkılan ülkelerin, akan gözyaşının ardında işte böylesine korkunç bir gerçek var. Attığınız her adımda, yaptığınız her tercihte neye hizmet ettiğinizi mutlaka sorgulayın. 'Bir kereden bir şey olmaz' denilen şeylerin bir silah mermisine dönüşebileceğini, bir çocuğun anne ve babasını son görüşü olabileceğini unutmayın."



"Gerçek özgürlük, bağımlılıklardan azade olmaktır"



Gençlerin bu keskin bakışa sahip olduğundan kuşkusu olmadığını bildiren Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler özgür iradelerinizle kötü niyetli insanlara hiçbir zaman izin vermeyeceksiniz. Özgürlüğün en önemli değer olduğu bu genç yaşınızda bağımlılıkların esiri olmayacaksınız. Lütfen, sizlere 'özgürlük' adı altında sunulan köleliklerin farkına varın ve kendi özgünlüklerinizi muhafaza edin. Ancak bu şekilde başarılı olursunuz. Dünya tarihinin seyrini değiştirecek liderler, sanatçılar, sporcular olmanız için önünüzde engel yok. Yeter ki bunu isteyin. Gerçek özgürlük, bağımlılıklardan azade olmaktır. Gerçek özgürlük, aslında kim olduğunuzu keşfetme cesaretidir." değerlendirmesini yaptı.



Bütün insanlığın var olduğu günden bu yana "gençlik iksiri" peşinde koştuğuna işaret eden Emine Erdoğan, gençlerin bu hazineye zaten sahip olduğunu belirtti.



"Fakat unutmayın, bu hazine günden güne eriyecek." diyen Emine Erdoğan, bu nedenle gençlerin ileride nasıl bir hayatı olacağını, şimdi ekecekleri tohumların belirleyececeğini vurguladı.



"Bir spor türü ile mutlaka ilgilenin"



Emine Erdoğan, gençlere şu çağrılarda bulundu:



"Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İleride yaşlı bedenler içinde, olgunlaşmamış, bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız, iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalıyla meşgul olun, bir spor türüyle mutlaka ilgilenin. Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey, sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun. Aklınızı, ruhunuzu doyurun. Bedeninizi sporla güçlendirin. Spor sadece bedeni gelişiminizi değil, karakter gelişiminizi de olumlu etkiler. Dışa dönük, yeni şartlara daha kolay uyum sağlayan bireyler olmanızı sağlar."



Emine Erdoğan, genç yaşta büyük işlere imza atmak konusunda Fatih Sultan Mehmet'i örnek verdiklerini hatırlatarak, Fatih Sultan Mehmet'in komutan olmasının yanında birçok dili konuşan, sanata büyük ilgisi olan, bilimi destekleyen, döneminin büyük fikir insanlarından biri olduğuna vurgu yaptı.



Geçmişteki büyük insanların özelliklerine bakıldığında hepsinin birçok alanda, devrimler yapacak kadar usta olduğunun görüldüğünü anlatan Emine Erdoğan, "Bir devlet adamı aynı anda bir sporcu olabilir, bir bilim insanı aynı zamanda müzisyen olabilir. Sizlerin her birinin içinde böylesi büyük potansiyeller var. Yeter ki bu potansiyelin kanatlanıp uçmasına engel olan zihinsel prangaları kırın." diye konuştu.



Gençlere her alanda büyük imkanlar sağlanması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, spor imkanlarının sonuna kadar açılması gerektiğine değindi.



Peyami Safa'nın "Spora vereceğimiz anlam, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, okul ve okul dışı ortamlarda sporu bir yaşam tarzı haline getirecek mekanizmalar oluşturulması gerektiğini anlattı.



Gençlere spor alanında verilecek imkanların düşünülenden çok kazanç sağlayacağını kaydeden Erdoğan, "Çünkü sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İş birliği, dürüstlük, başkasına saygı, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan, kurallara uymama gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar." ifadelerini kullandı.



Bu nedenle, "sporla kal, güvende kal" hareketini, getireceği bütün kazanımlarla yürekten desteklediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bağımlılıkların her geçen gün arttığı çağımızda sporun, sanatın en iyi ilaç olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu kullanım yaşının 15'in altına düştüğü dünyamızda, panzehir olarak bizim de bu şifa kaynaklarına sarılmamız gerekiyor." dedi.



"Lütfen geleceğin mayasına bolca erdem katalım"



Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin bu konuya odaklanmasını çok anlamlı bulduğunu, çünkü medyanın yaşam tarzlarının özendirilmesinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gerek yapılan haberlerle, gerekse 'kurgu' adı altında, zihinlere pompalanan gizli reklamlarla, uyuşturucunun bir yaşam kültürü olarak algılanmasının önüne geçmeliyiz. Gençlerimizi hangi dünyaya davet ediyorsak, gelecek ondan ibaret olacak. Gençlerimiz, sizin elinizde şekillenecek. Lütfen geleceğin mayasına bolca erdem katalım. Televizyon ekranları insanlığı iyiliğe, merhamete, adalete, vicdana davet eden pencereler olsun. Gazete köşeleri bilimsel düşüncenin, sanatsal bakışın arşivi haline gelsin. Devlet, sivil toplum, medya ve akademinin işbirliği, gelecek hedeflerimizin halkalarıdır."



Emine Erdoğan, programda çok sayıda başarılı sporcu ve sanatçı olduğuna da işaret ederek, "İşte biz, hep birlikte, biriktirdiğimiz deneyimleri gençlerle aramıza hiçbir hiyerarşi perdesi çekmeden paylaşmalıyız. Eskilerin tabiriyle onlara el vermeliyiz." ifadesini kullandı.



Konusunda üstün başarı göstermiş şahsiyetlerin, aynı alana ilgi duyan gençler için ulaşılabilir olmasının önemli olduğunu belirten Emine Erdoğan, katılımcılara seslenerek, "Sizler de inşallah size hayranlıkla bakan, sizinle birlikte aynı yolu yürümek isteyen gençlerin hayatına ışık tutarsınız. Onlara ilham olursunuz." diye konuştu.



Herkesin, hayatın önemini layıkıyla kavrayıp, yaşamasını dileyen Emine Erdoğan, "Umarım hiçbir evladımız, yaşamını bağımlılıkların esaretine teslim etmez. Bunun için devlet-millet olarak elbirliği ile çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmanın ardından hediye takdimi yapıldı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.



Program kapsamında gençlik merkezleri tanıtımı ve "Sporla Kal Güvende Kal Projesi" videolarının gösterimi yapıldı.



Ayrıca bağımlılıkla ilgili kısa bir tiyatro oyunu da sahnelendi.



Proje kapsamında Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, milli serbest güreşçi Taha Akgül, Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ve şarkıcı Yusuf Güney'in aralarında bulunduğu spor, sanat ve televizyon dünyasından birçok isim katıldı.

