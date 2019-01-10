Son Dakika Haberleri: Sporla Kal Güvende Kal Projesi" - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Bursalı

Sporla Kal Güvende Kal Projesi" - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Bursalı

26 dakika önce

- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı'nın kürsüdeki konuşması ANKARA - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı "Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

Sporla Kal Güvende Kal Projesi
- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı'nın kürsüdeki konuşması ANKARA - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı "Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:04 Kaynak: AA

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