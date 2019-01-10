Sporla Kal Güvende Kal Projesi" - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Bursalı
26 dakika önce
- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı'nın kürsüdeki konuşması ANKARA - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı "Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı'nın kürsüdeki konuşması ANKARA - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı "Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:04 Kaynak: AA
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