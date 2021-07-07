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Sporla stresten arınıyorlar - Son Dakika

Sporla stresten arınıyorlar

07.07.2021 11:22

Sporla stresten arınıyorlar Odunpazarı'nda enerjik ve zinde kadınlar sporu tavsiye ediyor Hem eğleniyor hem de kilo veriyorlar Spor eğitmeni Nilüfer Akyüz: "Hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor" "Yaşları ne olursa olsun herkesi egzersiz yapmaya davet ediyorum" Eskişehir'de...

Sporla stresten arınıyorlar

Odunpazarı'nda enerjik ve zinde kadınlar sporu tavsiye ediyor

Hem eğleniyor hem de kilo veriyorlar

Spor eğitmeni Nilüfer Akyüz:

"Hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor"

"Yaşları ne olursa olsun herkesi egzersiz yapmaya davet ediyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de başta kadınlar olmak üzere birçok vatandaş, Odunpazarı Belediyesi parklarında tamamen ücretsiz olarak eğitmen eşliğinde pilates ve yoga yapıyor, sporun verdiği enerjiyle evlerine daha zinde ve stresten arınmış bir şekilde dönüyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 2 sene önce başlattığı spor faaliyetleri, pandemi dönemine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı'nda bulunan tesis içerisinde yapılan pilates ve yoga dersleri, pandemi ile birlikte son 1 yıldır aynı park içerisindeki sahada yapılıyor. Derslere kayıt olan ve spor yapmayı yaşam tarzı haline getiren vatandaşlar, çalışmalardan sonra evlerine stresten ve olumsuzluklardan uzaklaşmış olarak dönüyor.

"Pandemide spor derslerimize parkın bahçesindeki sahada devam ettik"

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev alan Nilüfer Akyüz, derslerin iki yıl önce park içerisinde bulunan tesiste başladığını, daha sonrasında ise pandemiden dolayı dersleri açık alana taşıdıklarını belirtti. Başlarda yaklaşık olarak 150 kişiden başvuru aldıklarını aktaran Akyüz, "İki yıl önce Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı içerisinde bulunan salonu faaliyete geçirdik. Yaklaşık 100-150 kişi başvuruda bulundu ve neredeyse hepsi bu tesiste 1 sene boyunca spor yaptı, ta ki pandemi dönemine kadar. Pandemi döneminde salonlara giremememizden dolayı biz derslerimizi bahçemizde bulunan bu sahada yapmaya başladık. Burada olmadığımız zamanlarda çalışmalarımızı haftanın iki günü kent ormanında yaptık. Şu anda yaz dönemi olduğu için yine yaklaşık 15-20 kişiyle çalışmalarımıza haftada iki gün burada, haftada iki gün ise üniversite evleri içerisinde bulunan tesisimizin bahçesinde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yaş sınırlaması yok, her yaş grubuna hitap ediyoruz"

Derslerin içeriğinden bahseden spor eğitmeni, çalışmalara dans ederek başladıklarını ve birçok spor faaliyeti ile devam ettiklerini söyledi. Herhangi bir yaş sınırlarının olmadığını belirten eğitmen Nilüfer Akyüz, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Aslında bir ders boyunca dans ederek başlayarak ısınıyoruz, sonrasında lastiklerimizi ve pilates toplarımızı kullanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pilates, yoga, koşu yani aklınıza gelebilecek her spor faaliyetini buraya gelen arkadaşlarıma yaptırmaya çalışıyorum. Genelde biz burada çalışmalarımızı kadınlarla yapıyoruz. Yaş grubumuz yok, buraya gelen kadınlar 5 yaşındaki çocuklarıyla da gelebiliyor, iki yaşındakiyle de. Şu anda da zaten grupta anneler ve kızlar da var. Sanırım şu anda en küçük öğrencimiz 16 yaşında. Bu, 60 yaş ve üzeri de dahil olmak üzere her yaş grubuna hitap ediyor. Karma yaş grubuna göre antrenman programları hazırlıyorum ve onların seviyesine uygun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz."

"Hareketsiz yaşam hastalıkları beraberinde getiriyor"

Pandemiden dolayı oluşan hareketsizliği yenmeyi hedeflediklerini aktaran Nilüfer Akyüz, herkesi spor yapmaya davet etti. Hareketsiz yaşamın birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini dile getiren eğitmen Akyüz, "Pandemi döneminde insanlar çok fazla evde hareketsiz kaldı. Şu anda aşıyla birlikte normalleşmeye başladık. Bu muhitte ve çevrede oturan herkesi, Salı ve Perşembe günleri sabah saat 9'da buradaki çalışmalarımıza davet ediyoruz. Yaşları ne olursa olsun, egzersiz yapmaya engel bir durumları yoksa herkesi buraya egzersiz yapmaya davet ediyorum. Çünkü hareketsiz yaşam daha çok hastalıkları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Hayatıma düzen geldi, daha zinde ve dinamik hissediyorum"

Spor faaliyetlerine katılan ve yapılan çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden 46 yaşındaki Selma Koca, "Emekli polis memuruyum. Emekli olduktan sonra Nilüfer hanımla beraber bir yola çıktık, gayet mutluyuz. Hayatıma düzen geldi, daha zinde ve dinamik hissediyorum. Mutluyuz, deşarj oluyoruz. Bir kadının yaşantısının tamamen dışına çıkıyoruz, özgürüz. Çeşitli aktivitelerimiz oluyor, bol bol dans ediyoruz, spor yapıyoruz, ormanda yürüyoruz, müziğimizi açıyoruz ve özgürce dans ediyoruz, çok mutluyuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Bir sonraki günü heyecanla bekliyorum"

Derslere katılan bir başka vatandaş Özlem Oğuz Kayı ise başlarda çalışmalardan çekindiğini, ancak sonrasında alıştığını aktardı. Evine stresten arınmış ve mutlu bir şekilde gittiğini söyleyen Kayı, "Çok keyifli gidiyor, ilk başladığımızda çekinmiştik etraftan, yapabilir miyiz diye düşünmüştük. Gayet eğlenceli, pilates, yoga, yürüyüşler yapıyoruz. Hem eğleniyoruz hem kilo veriyoruz. Ben buradan evime çok mutlu gidiyorum, stresimden arınmış oluyorum ve bir sonraki günü heyecanla bekliyorum. Hasta olsak bile gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Sporla stresten arınıyorlar
Sporla stresten arınıyorlar
Sporla stresten arınıyorlar
Sporla stresten arınıyorlar

Odunpazarı, Eskişehir, Pandemi, Pilates, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sporla stresten arınıyorlar - Son Dakika


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