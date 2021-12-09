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Sporla yaşayan kent Karacabey - Son Dakika

Sporla yaşayan kent Karacabey

09.12.2021 09:50
Sporla yaşayan kent Karacabey

'Sportif kent' hedefi doğrultusunda Karacabey Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekler başarılı sonuçlarla meyvelerini veriyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de sportif çalışmaların her alanda sürdüğünü belirterek, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda başarılı sonuçlar elde eden sporcuları tebrik etti.

Yoğun katılım oluyor

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi bünyesinde Ömer İşcan Spor Salonunda kadınlara yönelik devam eden Zumba, Aerobik, Step, Ağırlık ve Plates çalışmalarının yoğun katılımla sürdüğünü belirtirken, bunun yanında kort tenis çalışmalarının da yapıldığını söyledi.

Ayıca Özkan okçuluk, bisiklet, dağcılık, güreş branşlarında da çalışmalar için kayıt alındığını ifade etti.

Kayıt yaptırmak isteyenlerin, Karacabey Belediyesi Öğretmenler Parkı içerisinde yeni kurulan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Özkan'dan kutlama

Başkan Ali Özkan, geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden sporcuları da kutladı.

Özkan, "TFF 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor'umuz, evinde oynadığı müsabakada Uşak Spor'u 1-0 mağlup etti. Aynı hafta oynanan TVF 2. Lig Erkekler Voleybol Takımımız da Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 mağlup ederek bizleri sevindirdi. TBF 2. Grup U14 Kız Basketbol Takımımız da deplasmanda Bursa Büyükşehir U14 Küçük Kızlar Takımını 34-28 mağlup ederek sevincimizi katladı. Bu anlamda tüm sporcularımızı ve yönetimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu maçlar

Öte yandan, Teco Karacabey Belediyespor Futbol Takımı bu pazar günü Kırşehir Spor ile Kırşehir Ahi Stadında karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ise Kocaeli'nde Karamürsel İdman Yurdu ile mücadele edecek.

Perşembe günü ise Basketbol 2. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor U14 Küçük Kızlar Takımı, komşu ilçeMustafakemalpaşa Belediye Spor ile oynanacak müsabaka için MKP Spor Salonuna konuk olacak.

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Ali Özkan, Pilates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sporla yaşayan kent Karacabey - Son Dakika


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