Sporlig 1'inci Yaşını Kutladı
38 dakika önce
Geçtigimiz yıl yayın hayatına merhaba diyen ve yaptığı özel röportajlarla dikkatleri çeken SPORLİG dergisi 1'inci yaşını kutladı.
Geçtigimiz yıl yayın hayatına merhaba diyen ve yaptığı özel röportajlarla dikkatleri çeken SPORLİG dergisi 1'inci yaşını kutladı.
Genel Yayın Yönetmenliğini Selahattin Ekrekli'nin yaptığı derginin kutlama yemeğine Galatasarayin eski yöneticisi Turgay Kıran
, Gençlik ve Spor Eski Genel Müdürü Mehmet Atalay
, Galatasaray'ın "Papen" lakaplı eski oyuncusu Mustafa Kocabey
, Teknik Direktör Koray Palaz, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Güneş Gazetesi
Spor Müdürü Taşkın Çamkıran, Karar Gazetesi eski Spor Müdürü Bülent Tuncay ve çok sayıda davetli katıldı. Sancaktepe
'deki Yavuzbey Restaurant'ta gerçekleşen buluşmanın sonunda hep birlikte 1.yıl pastası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:43 Kaynak: DHA
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