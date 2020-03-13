Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek - Son Dakika Spor

Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek

6 saat önce

Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar maçların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek, System.String[]

Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar maçların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

İstanbul Başakşehir'in Kopenhag'ı konuk ettiği maçın başlamasına saatler kala, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayının sonuna kadar tüm spor müsabakalarının koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, son kez seyircili oynanan İstanbul Başakşehir - Kopenhag mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Taraftarlar, alınan kararın doğru olduğu noktasında birleşirken, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini vurguladı. Taraftarlar, spor müsabakalarındaki kalabalık ortamlarda koronavirüsün kişiden kişiye bulaşma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı alınan karardan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftar röportajları


Başakşehir, Kopenhag, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
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