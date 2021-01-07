Sporseverlere İngilizce yayın seçeneği

D Smart sporseverlere futbol ve basketbol müsabakalarını İngilizce dil seçeneğiyle izleme seçeneği sunuyor.

77 nolu Spor Smart ile 82 nolu Spor Smart 2'deki yabancı futbol ve basketbol maçları bundan sonra İngilizce anlatımla da izlenebilecek. İspanya Futbol Ligi La Liga ile İspanya Basketbol Ligi maçlarını naklen yayınlayan platform karşılaşmaları İngilizce izlemek isteyenlerin kumandanın dil seçeneği tuşundan dil tercihlerini yapmaları gerekiyor. Aynı uygulama maçların tekrar gösterimlerinde de mümkün olacak. - İSTANBUL