Sportif Aktiviteler Hükümlüleri Sosyal Yaşama Bağlıyor

Doğubayazıt
ilçesinde denetimli serbestlik yasasından yararlanan hükümlüler, düzenlenen sportif aktiviteler ile sosyal hayata adapte oluyor.
Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hükümlülerin topluma katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.
Etkinlikler kapsamında Doğubayazıt Gençlik Merkezi Spor Salonunda hükümlüler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası oldukça renkli geçti.
Bazı hükümlü yakınlarının da izleyici olarak hazır bulunduğu turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif aktivitelerin hükümlülerin sosyal yaşamdan kopmalarını engellediğini belirtti.
Bu tür etkinlikler ile hükümlülerin kendilerini daha değerli hissettiklerini anlatan Lordoğlu, şunları söyledi:
"Bu yıl hükümlüler arasındaki masa tenisi turnuvasının ikincisini düzenliyoruz. Amacımız dezavantajlı grupların sosyal hayata uyumunu sağlamak. Yapılan bu tarz çalışmaların ardından katılımcıların mutlu ayrılması gerçekten ne kadar faydalı çalışmalar yaptığımızın en açık göstergesi. Ben, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerimiz, hız kesmeden devam edecek. "